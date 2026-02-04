Londra: scambi al rialzo per Bunzl

distributore di confezioni e materiali per l'igiene

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,41%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 21,49 sterline. Supporto visto a quota 20,64. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 22,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)