New York: andamento negativo per Copart

leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 39,67 USD con area di resistenza individuata a quota 40,72. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 39,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)