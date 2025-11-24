New York: rosso per Copart

leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 3,56%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 38,79 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 40,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)