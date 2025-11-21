Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 18:44
24.316 +1,09%
Dow Jones 18:44
46.471 +1,57%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

New York: calo per Wal-Mart

Composto ribasso per la big della grande distribuzione, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
