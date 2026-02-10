Milano
10-feb
46.803
-0,04%
Nasdaq
10-feb
25.128
-0,56%
Dow Jones
10-feb
50.188
+0,10%
Londra
10-feb
10.354
-0,31%
Francoforte
10-feb
24.988
-0,11%
Mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 00.36
Home Page
/
Notizie
/ New York: calo per JP Morgan
New York: calo per JP Morgan
Migliori e peggiori
,
In breve
10 febbraio 2026 - 20.00
Pressione sulla
società finanziaria con sede a New York
, che tratta con una perdita dell'1,81%.
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto