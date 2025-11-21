Milano 17:08
42.606 -0,73%
Nasdaq 17:08
23.961 -0,39%
Dow Jones 17:08
45.918 +0,36%
Londra 17:08
9.521 -0,07%
Francoforte 17:08
23.084 -0,84%

New York: mette il turbo Intuit

Migliori e peggiori
New York: mette il turbo Intuit
(Teleborsa) - Effervescente la società produttrice di software finanziari, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,05%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intuit evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società statunitense di software rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Intuit suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 660 USD con tetto rappresentato dall'area 680,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 650,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```