New York: mette il turbo Intuit

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,05%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 660 USD con tetto rappresentato dall'area 680,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 650,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)