Intuit scommette sull’AI, oltre 100 milioni per i modelli OpenAI

Intuit

(Teleborsa) -alza la posta sull’intelligenza artificiale annunciando un contratto pluriennale da oltre 100 milioni di dollari conper integrare i modelli dinelle sue, come TurboTax.L'accordo prevede anche nuove applicazioni all'interno di ChatGPT, che permetteranno agli utenti di accedere e interagire con i propri dati finanziari custoditi sulla piattaforma Intuit."L'accordo combinerà la potenza dei dati finanziari proprietari di Intuit e e delle funzionalità della piattaforma di intelligenza artificiale con i modelli di frontiera di OpenAI per offrire agli utenti il ??vantaggio finanziario di cui hanno bisogno per prosperare", ha dichiarato l'amministratore delegato di Intuit, Sasan Goodarzi.La notizia ha spinto le azioni Intuit in rialzo di oltre 2 punti percentuali nelle contrattazioni pre-market a New York.