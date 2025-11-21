New York: rosso per Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso dell'1,97%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 141,8 USD con primo supporto visto a 132,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 128,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)