New York: rosso per Western Digital

(Teleborsa) - Retrocede la società che si occupa di archiviazione dei dati, con un ribasso dell'1,97%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Western Digital, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo del leader nel settore dei dischi rigidi confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 141,8 USD con primo supporto visto a 132,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 128,1.

