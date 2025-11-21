Milano 10:25
42.678 -0,56%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:25
9.484 -0,46%
Francoforte 10:25
23.123 -0,67%

Piazza Affari: balza in avanti l'indice del settore alimentare italiano

Il Comparto alimentare a Piazza Affari continua la giornata in aumento dell'1,19%.
