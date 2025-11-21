Rheinmetall AG, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,22%.
L'andamento di Rheinmetall AG
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rheinmetall AG
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.542,3 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.593,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.516,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)