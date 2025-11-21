Milano 10:27
Migliori e peggiori
Rheinmetall AG, quotazioni in calo a Francoforte
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,22%.

L'andamento di Rheinmetall AG nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rheinmetall AG, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.542,3 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.593,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.516,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
