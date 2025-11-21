Milano 10:28
Migliori e peggiori, In breve
Rheinmetall AG scambia in rosso a Francoforte
Si muove in perdita il produttore di armamenti e componenti per automobili, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,22% sui valori precedenti.
