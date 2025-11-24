Analisi Tecnica: indice DAX del 21/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre
Risultato negativo per il principale indice di Francoforte, con una flessione dello 0,80%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il DAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22.925,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23.424,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22.759,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)