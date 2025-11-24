Milano 13:51
42.309 -0,83%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:51
9.564 +0,26%
Francoforte 13:51
23.226 +0,58%

Analisi Tecnica: indice DAX del 21/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre

Risultato negativo per il principale indice di Francoforte, con una flessione dello 0,80%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il DAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22.925,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23.424,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22.759,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
