Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 21/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre
Seduta in ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un decremento dell'1,33%.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 57,08. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 59,77. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56,19.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)