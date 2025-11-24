Milano 13:52
42.296 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:52
9.563 +0,24%
Francoforte 13:52
23.220 +0,56%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 21/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 21/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre

Seduta in ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un decremento dell'1,33%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 57,08. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 59,77. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56,19.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
