Borsa: Londra, apertura +0,37%

Borsa: Londra, apertura +0,37%
Indice FTSE-100 +0,37% a quota 9.575,2 dopo l'apertura.
