Borsa: Londra, apertura -0,91%

Borsa: Londra, apertura -0,91%
Indice FTSE-100 -0,91% a quota 10.811,8 dopo l'apertura.
