Milano 11:33
46.436 +0,94%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:33
10.329 -0,12%
Francoforte 11:33
24.900 +0,41%

Borsa: Londra, apertura +0,09%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 +0,09% a quota 10.350,76 dopo l'apertura.
