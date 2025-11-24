Milano 13:31
42.293 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:31
9.560 +0,21%
Francoforte 13:31
23.223 +0,57%

Cambi: euro a 0,9302 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9302 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9302 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
