Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

Cambi: euro a 0,9312 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9312 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9312 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```