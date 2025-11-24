GOLD del 21/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre
Contenuto ribasso per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dello 0,27%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'oro, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4.048,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4.080,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4.031.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)