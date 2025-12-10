Milano 10:05
43.351 -0,51%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:05
9.650 +0,08%
Francoforte 10:05
24.069 -0,39%

GOLD del 9/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Modesta la performance per il metallo giallo, che ha registrato un marginale guadagno a 4.208,4.

Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.214,9, mentre il primo supporto è stimato a 4.195,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.234.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
