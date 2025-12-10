GOLD del 9/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre
Modesta la performance per il metallo giallo, che ha registrato un marginale guadagno a 4.208,4.
Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.214,9, mentre il primo supporto è stimato a 4.195,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.234.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)