New York: balza in avanti Goldman Sachs

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana
, con una variazione percentuale del 2,20%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs
rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Goldman Sachs
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 780,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 796,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 769,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)