Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Goldman Sachs
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana, con una variazione percentuale del 2,20%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs rispetto all'indice.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Goldman Sachs, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 780,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 796,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 769,5.

