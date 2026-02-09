Milano 9-feb
46.823 +2,06%
Nasdaq 9-feb
25.268 +0,77%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 9-feb
10.386 +0,16%
Francoforte 9-feb
25.015 +1,19%

New York: balza in avanti Goldman Sachs

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca d'affari americana, che lievita del 2,06%.

La tendenza ad una settimana di Goldman Sachs è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nel breve periodo, Goldman Sachs presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 955 USD e supporto a 934. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 975,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
