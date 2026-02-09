New York: balza in avanti Goldman Sachs

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca d'affari americana
, che lievita del 2,06%.
La tendenza ad una settimana di Goldman Sachs
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nel breve periodo, Goldman Sachs
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 955 USD e supporto a 934. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 975,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)