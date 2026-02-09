New York: balza in avanti Goldman Sachs

banca d'affari americana

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,06%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 955 USD e supporto a 934. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 975,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)