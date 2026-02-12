Milano 16:54
46.477 -0,07%
Nasdaq 16:54
24.997 -0,81%
Dow Jones 16:54
50.163 +0,08%
Londra 16:54
10.462 -0,10%
Francoforte 16:54
25.029 +0,70%

New York: nuovo spunto rialzista per Goldman Sachs

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca d'affari americana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Goldman Sachs rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Goldman Sachs classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 972,1 USD e primo supporto individuato a 956,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 987,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```