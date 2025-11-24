Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

New York: giornata depressa per Iron Mountain

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Iron Mountain
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati, che mostra un decremento del 2,68%.

L'andamento di Iron Mountain nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di Iron Mountain evidenzia un declino dei corsi verso area 81,53 USD con prima area di resistenza vista a 84,81. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 80,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```