New York: giornata depressa per Iron Mountain

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati
, che mostra un decremento del 2,68%.
L'andamento di Iron Mountain
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di Iron Mountain
evidenzia un declino dei corsi verso area 81,53 USD con prima area di resistenza vista a 84,81. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 80,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)