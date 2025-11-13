New York: Iron Mountain si muove verso il basso

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati
, che soffre con un calo del 6,13%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Iron Mountain
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di Iron Mountain
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 90,01 USD. Prima resistenza a 95,88. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 87,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)