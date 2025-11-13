New York: Iron Mountain si muove verso il basso

società attiva nei servizi di archiviazione e gestione dei dati

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 6,13%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 90,01 USD. Prima resistenza a 95,88. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 87,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)