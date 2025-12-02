Milano
17:35
43.355
+0,22%
Nasdaq
19:21
25.522
+0,71%
Dow Jones
19:21
47.374
+0,18%
Londra
17:35
9.702
-0,01%
Francoforte
17:35
23.711
+0,51%
Martedì 2 Dicembre 2025, ore 19.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata depressa per Best Buy
New York: giornata depressa per Best Buy
Migliori e peggiori
,
In breve
02 dicembre 2025 - 18.00
Ribasso per il
distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento
, che presenta una flessione del 3,64%.
Condividi
Leggi anche
New York: Best Buy non si allontana dalla parità
New York: amplia il rialzo Best Buy
New York: scambi negativi per Best Buy
New York: su di giri Best Buy
Titoli e Indici
Best Buy
-3,12%
Altre notizie
New York: si muove sulla parità Best Buy
New York: giornata depressa per Twenty-First Century Fox
New York: giornata depressa per Microchip Technology
New York: giornata depressa per VICI Properties
Best Buy alza guidance dopo vendite del terzo trimestre sopra le attese
New York: giornata depressa per JP Morgan
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto