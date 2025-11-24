New York: giornata depressa per Starbucks

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo
, che sta segnando un calo del 2,15%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Starbucks
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 85,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 82,43. L'equilibrata forza rialzista di Starbucks
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 87,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)