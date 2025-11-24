New York: giornata depressa per Tyler Technologies

società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,97% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 469 USD. Supporto visto a quota 453,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 484,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)