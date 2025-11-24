New York: giornata depressa per Tyler Technologies

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico
, che presenta una flessione del 2,97% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Tyler Technologies
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Tyler Technologies
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 469 USD. Supporto visto a quota 453,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 484,9.
