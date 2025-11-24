Milano 17:35
New York: giornata depressa per Tyler Technologies

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico, che presenta una flessione del 2,97% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Tyler Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Tyler Technologies resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 469 USD. Supporto visto a quota 453,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 484,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
