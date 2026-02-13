Milano 17:35
New York: in acquisto Tyler Technologies

(Teleborsa) - Grande giornata per la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,45%.

Lo scenario su base settimanale di Tyler Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Tyler Technologies suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 295,8 USD con tetto rappresentato dall'area 311. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 286.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
