New York: in acquisto Tyler Technologies

società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico

Tyler Technologies

S&P-500

Tyler Technologies

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,45%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 295,8 USD con tetto rappresentato dall'area 311. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 286.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)