New York: vendite diffuse su Tyler Technologies

(Teleborsa) - Pressione su la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico
, che perde terreno, mostrando una discesa del 15,42%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Tyler Technologies
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Tyler Technologies
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 269,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 318,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 252,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)