Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 18:30
24.805 -1,57%
Dow Jones 18:30
49.543 -1,15%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: vendite diffuse su Tyler Technologies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione su la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico, che perde terreno, mostrando una discesa del 15,42%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Tyler Technologies rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Tyler Technologies mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 269,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 318,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 252,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
