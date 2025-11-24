New York: positiva la giornata per IBM

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la "Big Blue"
, in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che IBM
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,26%, rispetto a -1,26% dell'indice americano
).
Nel breve periodo, l'azienda di Armonk
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 309,9 USD e supporto a 300,3. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 319,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)