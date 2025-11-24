New York: positiva la giornata per IBM

"Big Blue"

Dow Jones

IBM

indice americano

azienda di Armonk

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,26%, rispetto a -1,26% dell').Nel breve periodo, l'presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 309,9 USD e supporto a 300,3. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 319,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)