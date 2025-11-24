Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

New York: positiva la giornata per IBM
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la "Big Blue", in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che IBM mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,26%, rispetto a -1,26% dell'indice americano).


Nel breve periodo, l'azienda di Armonk presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 309,9 USD e supporto a 300,3. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 319,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
