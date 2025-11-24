New York: si concentrano le vendite su Verizon Communication

gestore telefonico

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.Il trend dellamostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 41,09 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 39,94. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 42,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)