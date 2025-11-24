Milano 13:40
42.274 -0,91%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:41
9.561 +0,22%
Francoforte 13:40
23.224 +0,57%

Parigi: andamento negativo per Air Liquide

Migliori e peggiori, Energia
Parigi: andamento negativo per Air Liquide
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di gas industriali e medici, in flessione del 2,24% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Air Liquide è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Air Liquide, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 160,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 165,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 159,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
