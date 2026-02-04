Parigi: risultato positivo per Air Liquide

(Teleborsa) - Bene il produttore di gas industriali e medici
, con un rialzo del 3,61%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Air Liquide
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Air Liquide
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Air Liquide
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 167,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 161,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 172,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)