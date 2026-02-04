Milano 14:43
Parigi: risultato positivo per Air Liquide

Parigi: risultato positivo per Air Liquide
(Teleborsa) - Bene il produttore di gas industriali e medici, con un rialzo del 3,61%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Air Liquide evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Air Liquide rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Air Liquide è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 167,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 161,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 172,9.

