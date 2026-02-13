Parigi: scambi in positivo per Airbus

colosso aerospaziale

Airbus

CAC40

produttore degli Airbus

Airbus

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo dell'1,92%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 191,3 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 195,5. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 188,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)