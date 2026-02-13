Parigi: scambi in positivo per Airbus

(Teleborsa) - Bene il colosso aerospaziale
, con un rialzo dell'1,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airbus
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore degli Airbus
rispetto all'indice.
Lo scenario di Airbus
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 191,3 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 195,5. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 188,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)