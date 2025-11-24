Piazza Affari: andamento rialzista per doValue

(Teleborsa) - Balza in avanti il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,91%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di doValue
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo di doValue
evidenzia un declino dei corsi verso area 2,426 Euro con prima area di resistenza vista a 2,472. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)