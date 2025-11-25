Milano 16:38
42.697 +0,94%
Nasdaq 16:38
24.729 -0,58%
Dow Jones 16:38
46.713 +0,57%
Londra 16:38
9.599 +0,67%
Francoforte 16:38
23.432 +0,83%

New York: balza in avanti Merck
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società chimico-farmaceutica, con una variazione percentuale del 2,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Merck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,26%, rispetto a -0,19% dell'indice americano).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 104,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 101,5. L'equilibrata forza rialzista di Merck è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 107,1.

