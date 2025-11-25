New York: balza in avanti Merck

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società chimico-farmaceutica
, con una variazione percentuale del 2,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Merck
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,26%, rispetto a -0,19% dell'indice americano
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 104,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 101,5. L'equilibrata forza rialzista di Merck
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 107,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)