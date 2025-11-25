Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 21:04
24.969 +0,38%
Dow Jones 21:04
47.089 +1,38%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

New York: seduta molto difficile per MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
New York: seduta molto difficile per MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda di analisi e business intelligence, che soffre con un calo del 4,84%.

La tendenza ad una settimana di MicroStrategy Incorporated è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 168,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 174,6. Il peggioramento di MicroStrategy Incorporated è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 166,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```