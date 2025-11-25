Milano 16:39
42.698 +0,95%
Nasdaq 16:39
24.724 -0,60%
Dow Jones 16:39
46.717 +0,58%
Londra 16:39
9.599 +0,67%
Francoforte 16:39
23.438 +0,85%

Oro: 4.126,78 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.126,78 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.126,78 dollari l'oncia (-0,24%) alle 15:40.
Condividi
```