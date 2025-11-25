Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 21:05
24.968 +0,38%
Dow Jones 21:05
47.091 +1,38%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

Petrolio a 57,88 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 57,88 dollari per barile alle 19:30.
