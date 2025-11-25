Sandisk sostuisce IPG nell'indice S&P 500

(Teleborsa) - Sandisk
, società costituente dell'S&P Small Cap 600 e attiva nella produzione di unità SSD, schede di memoria e unità flash USB, sostituirà The Interpublic Group of Companies
nell'S&P 500
, e PTC Therapeutics sostituirà Sandisk nell'S&P SmallCap 600 a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di venerdì 28 novembre. Lo ha comunicato S&P Dow Jones Indices, il gestore degli indici.
L'avvicendamento è causato dal fatto che Omnicom Group
, società costituente dell'S&P 500, acquisirà The Interpublic Group of Companies in un'operazione che dovrebbe concludersi a breve.
Inoltre, Upwork
sostituirà Premier
nell'S&P SmallCap 600
a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di venerdì 28 novembre. Patient Square Capital acquisirà Premier in un'operazione che dovrebbe concludersi il 25 novembre.
Infine, First Interstate BancSystem
sostituirà Hanesbrands
nell'S&P SmallCap 600 a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di martedì 2 dicembre. Gildan Activewear
acquisirà Hanesbrands in un'operazione che dovrebbe concludersi il 1° dicembre.(Foto: © Pavel Ignatov / 123RF)