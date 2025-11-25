Sandisk sostuisce IPG nell'indice S&P 500

Sandisk

(Teleborsa) -, società costituente dell'S&P Small Cap 600 e attiva nella produzione di unità SSD, schede di memoria e unità flash USB, sostituirànell', e PTC Therapeutics sostituirà Sandisk nell'S&P SmallCap 600 a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di venerdì 28 novembre. Lo ha comunicato S&P Dow Jones Indices, il gestore degli indici.L'avvicendamento è causato dal fatto che, società costituente dell'S&P 500, acquisirà The Interpublic Group of Companies in un'operazione che dovrebbe concludersi a breve.Inoltre,sostituirànell'a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di venerdì 28 novembre. Patient Square Capital acquisirà Premier in un'operazione che dovrebbe concludersi il 25 novembre.Infine,sostituirànell'S&P SmallCap 600 a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di martedì 2 dicembre.acquisirà Hanesbrands in un'operazione che dovrebbe concludersi il 1° dicembre.