Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Seduta in ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che porta a casa un decremento dell'1,18%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62,19. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 63,37. Il peggioramento del greggio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 61,74.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)