Milano 9:55
42.740 +0,10%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:55
9.629 +0,21%
23.518 +0,23%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 25/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Seduta in ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che porta a casa un decremento dell'1,18%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62,19. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 63,37. Il peggioramento del greggio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 61,74.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
