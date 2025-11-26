Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione di indice spagnolo, che chiude con una variazione percentuale dell'1,08%.
L'esame di breve periodo di IBEX 35 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16.247,2 e primo supporto individuato a 15.928,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16.566,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)