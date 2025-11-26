Milano 9:56
42.748 +0,11%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:56
9.629 +0,21%
23.520 +0,24%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Moderatamente al rialzo la prestazione di indice spagnolo, che chiude con una variazione percentuale dell'1,08%.

L'esame di breve periodo di IBEX 35 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16.247,2 e primo supporto individuato a 15.928,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16.566,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
