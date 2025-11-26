Milano 12:26
42.936 +0,56%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 12:26
9.636 +0,27%
Francoforte 12:26
23.576 +0,48%

Cambi: euro a 181,06 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 181,06 sullo yen alle 11:30.
