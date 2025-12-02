Milano 15:48
43.334 +0,17%
Nasdaq 15:48
25.542 +0,78%
Dow Jones 15:48
47.338 +0,10%
Londra 15:48
9.689 -0,14%
Francoforte 15:47
23.698 +0,46%

Cambi: euro a 181,29 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 181,29 yen alle 15:41
Euro a 181,29 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```