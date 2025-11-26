Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:44
25.256 +0,95%
Dow Jones 20:44
47.504 +0,83%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Cambi: euro a 181,34 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 181,34 yen alle 19:30
Euro a 181,34 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```