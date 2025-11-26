Milano 10:03
Madrid: scambi in positivo per Acciona

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società elettrica spagnola, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.

L'andamento di Acciona nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture evidenzia un declino dei corsi verso area 171,5 Euro con prima area di resistenza vista a 173,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 170,3.

