Madrid: scambi in positivo per Acciona

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società elettrica spagnola
, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.
L'andamento di Acciona
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
evidenzia un declino dei corsi verso area 171,5 Euro con prima area di resistenza vista a 173,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 170,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)