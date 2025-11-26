Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:50
25.274 +1,02%
Dow Jones 18:50
47.531 +0,89%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

New York: ingrana la marcia Marvell Technology

Rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,23%.
