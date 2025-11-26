Milano 16:53
New York: movimento negativo per Deere & Company

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di materiali e attrezzature agricole e forestali, che sta segnando un calo del 3,70%.

La tendenza ad una settimana di Deere & Company è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Deere & Company rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 484,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 472,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 496,5.

