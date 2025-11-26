New York: movimento negativo per Deere & Company

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di materiali e attrezzature agricole e forestali
, che sta segnando un calo del 3,70%.
La tendenza ad una settimana di Deere & Company
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Deere & Company
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 484,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 472,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 496,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)