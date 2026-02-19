Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 18:24
24.832 -0,27%
Dow Jones 18:24
49.440 -0,45%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

New York: in bella mostra Deere & Company

Migliori e peggiori
New York: in bella mostra Deere & Company
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di materiali e attrezzature agricole e forestali, che mostra una salita bruciante dell'11,96% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deere & Company più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Deere & Company restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 678,1 USD. Il supporto più immediato è stimato a 639,5. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 614,9, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
